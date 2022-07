Milan, Leroy Abanda rescinde il contratto: giocherà per il Seraing

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb , Leroy Abanda è pronto a risolvere il suo contratto con il Milan -accordo in essere da quasi 4 anni- con un anno di anticipo. Per lui è già pronto un contratto con la formazione belga del Seraing.

Abanda arriva a Milano nel gennaio del 2019 dal Monaco; al tempo, il laterale aveva solamente 19 anni e il suo acquisto era destinato a rinforzare la formazione Primavera. Non avendo convinto, nel febbraio del 2020 parte e va a giocare in prestito al Neuchâtel Xamax, club svizzero. In terra elvetica Abanda gioca solamente 9 partite, non riuscendo a lasciare il segno; di conseguenza, a fine stagione fa rientro al Milan che lo spedisce nuovamente in prestito, stavolta al Bourgogne. Terminata la discreta esperienza borgognona, conclusa con 17 partite ed un solo assist, il classe 2000 è pronto a ripartire dal Belgio.