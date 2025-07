Milan, l’eroe del derby di coppa: tutti i numeri di Abraham in rossonero

Non tanto per i gol quanto per l'atteggiamento, sempre propositivo, e un aiuto importante alla squadra. Poi, Abraham diventa per due volte l'eroe del Derby. Già, poiché il Milan affronta l'Inter nella finale di Supercoppa in terra araba ed è proprio l'attaccante e firmare il gol del 3-2, rete che sancisce l'assurda rimonta rossonera. Tutto qui? No, poiché Abraham ci prende gusto e risponde presente anche alla stracittadina, d'andata, di Coppa Italia. Un gol per suggellare un 1-1 che poi guiderà il Diavolo in un travolgente 3-0 al ritorno. 44 presenze, 10 gol e 7 assist per Tammy Abraham che saluta così il Milan dopo una sola stagione.