Milan, l’entusiasmo dei tifosi: 50mila spettatori per la gara con l’Empoli

La vittoria di Napoli ha dato entusiasmo. Ci saranno tanti tifosi per Milan-Empoli, gara che si giocherà sabato prossimo a San Siro

Sabato, a San Siro, ci saranno oltre 50.000 spettatori per Milan-Empoli. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vittoria di Napoli ha dato molto entusiasmo al popolo rossonero. La squadra di Pioli spesso ha steccato con le piccole, e dunque San Siro vuole spingere i rossoneri in questa lotta punto a punto per lo scudetto contro Inter e Napoli.