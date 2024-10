Milan: ecco la classifica dei giocatori più preziosi della Serie A. Leao …

Lautaro Martinez è il giocatore di maggior valore in Serie A, secondo l'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, che analizza i valori delle rose dei club. Nel recente rapporto settimanale, sono stati elencati i 100 club del mondo con il valore aggregato più elevato dei calciatori attualmente sotto contratto. Il valore di mercato è calcolato utilizzando un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES. È basato su una metodologia descritta in un articolo sottoposto a revisione paritaria e pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.