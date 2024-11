C'è una particolare statistica che rende giustizia alla stagione di Rafael Leao , attaccante del Milan . Per tanto tempo, infatti, si è criticato il portoghese per il suo atteggiamento in campo, spesso ciondolante, spesso poco votato alla fase difensiva. Un aspetto che è stato anche alla base delle esclusioni da parte di Paulo Fonseca nelle ultime uscite. Forse sono state proprio queste ad aver accesso nel lusitano la voglia di rimettersi in mostra con la maglia rossonera. E questo è avvenuto in uno dei palcoscenici importanti, il Santiago Bernabeu, contro una delle squadre più forti al mondo in questo momento.

La verità, però, è che la narrativa su Rafael Leao forse è sbagliata e influenzata dalla mancanza di gol. Spesso è stato criticato per la fatica a dribblare, in un fondamentale che è il suo marchio di fabbrica, ma una statistica corre in suo soccorso. Come riportato da 'Sqawka', infatti, Rafael Leao è il giocatore che ha messo a segno più dribbling in Champions League in questa stagione, a quota 20. E si trova davanti ad un big come Vinicius.