Milan, Leao già presente a Milanello: è tornato con un giorno di anticipo

Rafael Leao non ha più voglia di Milan? Sbagliato. Dopo essere tornato al gol, seppur con la nazionale portoghese, dopo due mesi dall'ultima volta in trasferta contro il Lecce, il numero 17 rossonero è tornato a Milanello dopo gli impegni con il Portogallo. La notizia, però, sta nel fatto che Leao è tornato al Centro Sportivo del Milan con un giorno di anticipo. Questo è quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato sul Milan di 'Sky Sport', il quale ha sottolineato come l'attaccante sarebbe dovuto arrivare domani e non oggi. Leao oggi si è sottoposto ad un lavoro di scarico dopo gli impegni ravvicinati con il Portogallo. Boniface, non solo il Diavolo: anche due big italiane su di lui.