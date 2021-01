Milan, Leao diventa rapper: in uscita il suo album ‘Beginning’ / News

Milan, in uscita l’album da rapper di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle scorse settimane Rafael Leao, noto appassionato di musica rap, aveva rilasciato un’intervista alla rivista ‘Rolling Stone’ in cui parlava dei suoi progetti futuri. Progetti che vedevano la musica assolutamente in primo piano. Il portoghese aveva così parlato: “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita. Per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui”.

L'attaccante rossonero, però, non ha perso tempo. Come riportato dall'amico e produttore Adjane Rafael il 29 gennaio è in uscita l'album 'Beginning', esordio ufficiale del 'Leao rapper'. Un artista a tutto tondo, anche con il pallone, con cui Rafa sta iniziando a stupire tutti quanti. Estro e qualità anche in musica? A breve saremo in grado di giudicare.