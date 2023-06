Milan, Leao compie 24 anni: gli auguri del club rossonero su ‘acmilan.com’

(fonte: acmilan.com) Il compleanno dopo il rinnovo, le candeline dopo la firma. Il periodo speciale di Rafael Leão continua: prima l'accordo per rimanere al Milan fino al 2028, poi la doppietta e per mettere la ciliegina a una grande stagione, la migliore in rossonero, adesso gli auguri. Oggi il portoghese festeggia 24 anni! Con noi dall'estate 2019, nel tempo Leão ha imparato, migliorato, fino a trascinare squadra e tifosi determinando mai come ora in campo. Gol, assist, accelerazioni, sorrisi: dall'intera famiglia milanista, buon compleanno e passa una splendida giornata Rafa! LEGGI ANCHE: Milan, ciao Brahim. Vantaggi e svantaggi dell'addio dello spagnolo >>>