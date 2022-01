Leao perde in Tribunale contro lo Sporting: risarcimento milionario

Rafael Leao, attaccante del Milan, dovrà risarcire lo Sporting Lisbona, club in cui è cresciuto, per aver sciolto il suo contratto nel 2018

Daniele Triolo

Brutte notizie per Rafael Leao, classe 1999, attaccante che dalla stagione 2019-2020 veste la maglia del Milan. Il calciatore portoghese, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Lisbona a risarcire lo Sporting, club in cui è cresciuto, per 16,5 milioni di euro!

Il giocatore può appellarsi in ultima istanza alla Corte Suprema, nella speranza di veder riconosciute le sue ragioni. Per ora, però, le vie legali danno ragione ai biancoverdi di Lisbona, che portarono in Tribunale Leao perché questi, nel 2018, aveva rescisso in via unilaterale il suo contratto con lo Sporting per l'aggressione subita dai propri tifosi all'interno del centro sportivo dei 'Leões'.

Tale risoluzione contrattuale, attraverso la quale, poi, Leao si accasò a parametro zero al Lille, in Francia, è stata ritenuta indebita dal Tribunale della capitale lusitana. Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>

