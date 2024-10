Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 5 ottobre 2024. Non mancano le notizie sui rossoneri, tra Serie A e Champions League, in un momento della stagione in cui si comincia ad entrare nel vivo ed ogni punto, in ogni partita, pesa notevolmente. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.