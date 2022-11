Milan, le parole di Maldini e Tonali per le 100 presenze

Maldini e Tonali protagonisti oggi in casa Milan, quando il centrocampista è stato premiato per le 100 presenze in rossonero.

Oggi a Milanello c'è stata la premiazione di Sandro Tonali per le 100 presenze con la maglia del Milan e a dare il premio è stato Paolo Maldini, che poi ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: "Cento presenze per un milanista, da quando era bambino, che ha raggiunto un traguardo incredibile. Complimenti". Poi, qualche dichiarazione del classe 2000 rossonero: "Grazie ragazzi. Ringrazio anche tutta la squadra, il Mister e lo staff perché è stato finora un percorso bellissimo che dobbiamo confermare quest'anno e con la Fiorentina soprattutto". Una mentalità incredibile quella di Tonali, che già più volte ha speso parole importanti per motivare l'ambiente.