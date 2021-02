Milan, le manovre di Elliott: completato il riassetto in Project RedBlack

Milan, Elliott termina il riassetto in Project Redblack

Novità importante in Casa Milan. Come viene riportato da calcioefinanza.it, il fondo Elliott ha completato il riassetto in Project Redblack, società cui fa capo, attraverso Rossoneri Sport Investment Luxembourg, il 99,93% del Milan. Paul Singer, proprietario del fondo Elliott, ha provveduto anche a cambiare lo statuto di Project Redblack. Di seguo ecco una parte dell’articolo visibile integralmente sul portale calcioefinanza.it.

“Il fondo Elliott completa il riassetto in Project Redblack, la società lussemburghese cui fa capo, attraverso Rossoneri Sport Investment Luxembourg, il 99,93% del Milan.

Dopo l’esercizio (al costo di un euro) dell’opzione call sulle azioni di classe C di Project Redblack e il trasferimento, avvenuto in data 20 novembre 2020, di questa categoria di azioni (senza diritti di voto e senza diritti patrimoniali) da Blue Skye a King George LLC (uno dei due veicoli con sede in Delaware controllati da Elliott), il fondo guidato da Paul Singer ha provveduto ad adeguare anche lo statuto di Project Redblack.

L’assemblea straordinaria della società lussemburghese, riunitasi lo scorso 29 gennaio, ha innanzitutto preso atto che con il trasferimento ad Elliott tutte le azioni di classe C sono state trasformate in azioni di classe A (come previsto dallo statuto).

L’assemblea ha inoltre provveduto a modificare lo statuto di Project Redblack per tenere conto della cancellazione delle azioni di classe C indicando in maniera chiara i diritti economici e di governance dei titoli di classe A (in portafoglio ad Elliott) e dei titoli di classe B (detenuti da Blue Skye)”

