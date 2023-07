Milan, le frecce ci sono: Rafael Leao e Chukwueze gemelli di fascia

Saltare l'uomo per il Milan d'ora in poi sarà pura formalità. Prima solo a sinistra, ora anche a destra. Doppia arma rossonera.

In questa stagione il Milan potrà non fare affidamento solo su Rafael Leao, portoghese classe 1999 rossonero che finora ha portato sulle spalle il peso di tutta la manovra offensiva rossonera. Quando serviva qualcuno che saltasse l'uomo, che sfrecciasse e portasse pericoli nell'area avversaria, Rafael Leao era l'unico. Da quest'anno ci sarà anche Samuel Chukwueze, nigeriano pari età. Il gemello sulla fascia opposta. Ultimo acquisto rossonero. È dei più bravi al mondo a saltare l'uomo, un fondamentale che nel nostro campionato fa la differenza. È il sesto per uomini saltati nei primi cinque campionati con 88. Nel nostro campionato nessuno ha raggiunto il suo livello. Immaginate cosa può combinare questa coppia sulle due fasce, con tanti auguri ai difensori.