Milan-Lazio, Tomori in gruppo: il difensore può partire titolare

Buone notizie per il Milan in vista della partita contro la Lazio. Fikayo Tomori, secondo quanto viene riferito da Sky Sport, si sta allenando con il resto della squadra a Milanello. Il difensore centrale, dunque, dovrebbe giocare titolare contro la Lazio, gara di Coppa Italia in programma domani a San Siro. Al suo fianco Alessio Romagnoli, con Pierre Kalulu che osserverà un turno di riposo. Sulla trequarti spazio a Brahim Diaz, mentre a centrocampo sicuro del posto Franck Kessie con a suo fianco o Sandro Tonali o Ismael Bennacer. In avanti Olivier Giroud, protagonista del derby con una doppietta.