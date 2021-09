Milan-Lazio, tifosi ancora protagonisti: probabile il tutto esaurito | PM News

Dopo la partita contro il Cagliari arriva un'altra grande risposta dei tifosi: quasi 30 mila biglietti venduti Milan-Lazio

Continua la voglia del Milan dei tifosi che, dopo la grande risposta in occasione del match contro il Cagliari, si ripeteranno anche per il match contro la Lazio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione sono circa 29 mila i biglietti già staccati per la gara in programma domenica 12 settembre alle ore 18:00 in quel di San Siro. Con cinque giorni ancora a disposizione, dunque, non è così azzardato affermare che si può raggiungere il tutto esaurito di 35 mila posti, limite previsto dal protocollo Covid. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro