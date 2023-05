Milan-Lazio, brutte notizie per Sarri: anche Vecino sarà out | NEWS

In vista del match tra Milan e Lazio arrivano altre brutte notizie per Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno anche di Matias Vecino

Nella giornata di sabato 6 maggio, alle ore 15:00, si aprirà la 34^ giornata del campionato di Serie A , con uno dei big match in programma. Nella cornice di 'San Siro', infatti, scenderanno in campo Milan e Lazio , entrambe a caccia di punti importanti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

Per l'occasione, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri dovrà far fronte ad alcune possibili defezioni. Dopo l'allenamento odierno saltato da Mattia Zaccagni, che rimane quindi ancora in dubbio per il match di 'San Siro', anche Matias Vecino non sarà dell'incontro a causa di una lesione al bicipite femorale, come riportato sul sito ufficiale della Lazio. Di seguito il comunicato.