Milan-Lazio, la moviola: buona la prova dell’arbitro Sozza

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla moviola di Milan-Lazio e sulla direzione di gara dell'arbitro Sozza, nel complesso positiva

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla moviola di Milan-Lazio, gara terminata 4 a 0 a favore dei rossoneri. Positiva la direzione di gara dell'arbitro Sozza, che gestisce bene una partita senza episodi clamorosi. Dopo 15 minuti arriva un giusto giallo a Luiz Felipe per un fallo su Theo Hernandez, così come è giusta l'ammonizione a Sandro Tonali, che salterà il derby d'andata per squalifica.