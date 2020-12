Milan-Lazio, l’obiettivo di Pioli è di rimanere in testa alla classifica | News

Ultime Notizie Milan Lazio: l’obiettivo dei rossoneri

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan questa sera sfiderà la Lazio nell’ultima gara del 2020. L’obiettivo di Stefano Pioli e della squadra rossonera è di passare le feste in testa alla classifica: l’unico modo è vincere contro i biancocelesti o sperare che l’Inter non batta il Verona.

Il Milan dovrà compiere un’altra impresa, viste le tante defezioni. A Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia, Bennacer si è aggiusto Franck Kessie, squalificato. Con Sandro Tonali e Ante Rebic non al meglio, i rossoneri dovranno fare una grande partita. Pioli non ha nessuna intenzione di mollare il primo posto. Calciomercato Milan: colpo Eriksen per lo scudetto. VAI ALLA NOTIZIA>>>