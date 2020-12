Milan-Lazio, la probabile formazione: Kalulu ancora titolare / News

Milan-Lazio, Kalulu ancora titolare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un Milan che ha impressionato nel 2020 si appresta a terminare l’anno con una partita importante. Contro la Lazio i rossoneri dovranno ancora fare a meno di diversi giocatori importanti, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: la vittoria.

Per regalarsi un Natale in testa alla classifica, Stefano Pioli si affiderà ad una formazione giovanissima che, come noto, dovrà rinunciare agli elementi di esperienza Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Al posto del danese ci sarà ancora Pierre Kalulu, una delle sorprese più belle delle ultime settimane. Per il francese ci sarà la quinta presenza consecutiva tra Serie A ed Europa League.

