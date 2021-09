Milan-Lazio, Immobile non si allena: presenza a rischio a San Siro?

Attenzione alle ultime notizie provenienti dal ritiro della Nazionale. Ciro Immobile non si allena: l'attaccante a rischio per Milan-Lazio?

La Nazionale italiana di Roberto Mancini giocherà domani sera contro la Lituania nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Un impegno che potrebbe non vedere Ciro Immobile al centro dell'attacco azzurro. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' l'attaccante della Lazio non ha preso parte all'allenamento odierno a causa di un probabile affaticamento muscolare. A questo punto, oltre alla partita di domani, c'è da valutare la sua presenza in campionato domenica sera contro il Milan. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro