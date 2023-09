Milan-Lazio, presente anche Zlatan Ibrahimovic a San Siro

Il match fra Milan e Lazio si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. I rossoneri non vogliono perdere il treno della prima posizione mentre i biancocelesti hanno intenzione di recuperare dopo un inizio di stagione complicato. A sostenere il gruppo di Stefano Pioli , però, c'è anche Zlatan Ibrahimovic .

Zlatan presente a San Siro

Zlatan torna a San Siro, dunque, dopo i tanti rumors che hanno visto in possibile ritorno nel club rossonero. Le telecamere lo hanno ripreso accanto alla panchina di Stefano Pioli, sicuramente uno stimolo in più per Rafael Leao e compagni.