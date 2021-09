Milan-Lazio, ecco tutti quanti i duelli interni alla sfida

Nel big match di Milan-Lazio che si giocherà a San Siro spiccano quattro sfide individuali nella sfida: eccole tutte quante.

Stefano Bressi

Milan-Lazio è una sfida che apre una settimana importante in casa rossonera, e che rappresenta anche la prima sfida ad alta quota della stagione. Lo scontro diretto tra due delle cinque squadre a punteggio pieno dopo due giornate si compone anche di tanti duelli individuali di alto livello. Aspettando il match di domani a San Siro, ecco quattro tra le sfide più attese:

MIKE MAIGNAN VS PEPE REINA

Il duello tra i pali è anche la sfida tra gli unici due portieri che nelle prime due giornate hanno generato un'occasione da gol: Maignan per Leão contro la Samp, Reina con un assist per il gol di Felipe Anderson in Lazio-Spezia. Due portieri molto coinvolti nella costruzione del gioco delle rispettive squadre, due estremi difensori dal profilo diverso ma dalla sicura affidabilità. Con lo spagnolo che è anche uno degli ex della sfida di San Siro: 13 le sue presenze in rossonero tra il 2018 e il 2019.

FIKAYO TOMORI VS FRANCESCO ACERBI

Punti di riferimento al centro della difesa, Tomori e Acerbi sono i primi due giocatori - rispettivamente in casa rossonera e biancoceleste - per passaggi effettuati, sia complessivamente che nella metà campo difensiva. Tanto passa da questi due difensori sia prestanti fisicamente che abili nella costruzione con i piedi, e in una sfida tra due squadre di possesso come Milan e Lazio il vincitore di questo duello potrebbe indirizzare il risultato finale. Anche Acerbi, tra l'altro, è un ex del match di San Siro: 10 presenze per lui in rossonero nella prima metà della stagione 2012/13.

BRAHIM DÍAZ VS LUIS ALBERTO

Due numeri 10 di grande talento, che grazie alle prestazioni con Milan e Lazio hanno anche conquistato la chiamata della nazionale spagnola. Quella tra Díaz e Luis Alberto è una sfida nella sfida tra connazionali, tra playmaker che sono i primi per passaggi nella metà campo offensiva nelle rispettive squadre. Se Brahim è un giocatore in ascesa, Luis Alberto - alla sesta stagione con la Lazio - è stato uno dei migliori trequartisti della Serie A negli ultimi anni, con 36 gol e 51 assist (di cui ben 16 nel 2019/20) con la maglia biancoceleste.

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ VS CIRO IMMOBILE

Uno dei migliori duelli tra attaccanti non solo del campionato italiano, ma anche del calcio europeo. Da un lato un'icona della sua generazione, atteso al rientro dall'infortunio subito lo scorso 9 maggio allo Stadium, dall'altro la Scarpa d'Oro della stagione 2019/20 e fresco vincitore del titolo europeo con l'Italia. Se la Lazio è una delle squadre contro cui Ibra ha giocato di più in Serie A (oltre 1000 minuti, con 7 gol in 13 precedenti), l'inizio di campionato di Immobile è stato col turbo, con 4 reti nelle prime due partite in appena 5 tiri nello specchio.

Fonte: acmilan.com