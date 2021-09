Milan-Lazio, difficile l’impiego di Giroud. Il francese punta il Liverpool

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è risultato negativo al coronavirus: il francese punta alla sfida contro il Liverpool

Ottima notizia in casa Milan. Olivier Giroud è risultato negativo al coronavirus. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il club rossonero con un comunicato ufficiale: "Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore domani (oggi, ndr), verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva".

Giroud, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, torna a disposizione nel momento giusto, cioè quando il Milan torna ad affacciarsi in Champions League dopo tanti anni. Difficile che Pioli lo convochi per la Lazio, visto che non ha allenamenti nelle gambe dopo una settimana di isolamento domiciliare, ma a Liverpool e a Torino contro la Juventus ci sarà. Il tecnico rossonero deve scegliere dunque chi schierare domani come punta centrale: è ballottaggio serrato tra Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. A proposito di formazione: ecco le altre scelte di Pioli.