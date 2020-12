Milan-Lazio, Correa si allena in gruppo: si va verso il recupero / News

Milan-Lazio, Correa si allena in gruppo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Oltre agli elogi alla squadra di Stefano Pioli, la preoccupazione viste le tante assenze. Nella lista dei convocati non dovrebbe mancare il nome Joaquin Correa, che aveva saltato il match contro il Napoli per problemi muscolari. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', l'argentino ha svolto la rifinitura con il resto del gruppo e, salvo ulteriori problemi, dovrebbe ritornare a disposizione per la gara di San Siro.