Milan-Lazio 4-0, è Rafael Leao l’MVP scelto dai tifosi

Rafael Leao trascina i rossoneri in Milan-Lazio e viene votato come migliore in campo dai milanisti. Ecco tutti i dettagli.

Stefano Bressi

In Coppa Italia è stato ancora decisivo, così come contro il Genoa: un gol ad aprire le marcature e un assist per il raddoppio di Giroud. Quando Rafa gira a questi ritmi, è difficile stargli dietro e accende l'entusiasmo dei tifosi, che lo hanno acclamato come MVP di Milan-Lazio. Con quello segnato ieri sera, statistiche alla mano, Rafa è salito a quota 9 reti stagionali in tutte le competizioni, e non aveva mai realizzato così tante reti in precedenza in una singola stagione con un club dei maggiori cinque campionati europei.

Leão ha partecipato attivamente a 14 reti in questa stagione e, nel Quarto di finale di ieri contro i biancocelesti, ha vinto 12 duelli e completato l'80% dei dribbling tentati. Da gennaio a oggi il suo apporto alla causa è stato decisivo e concreto, segnale inequivocabile della crescita di Rafa in questa stagione. Avanti così, "we goo".

Fonte: acmilan.com

