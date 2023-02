Milan, il comunicato ufficiale sulla partenza di Lazetic

Il Milan ha reso noto attraverso un comunicato il trasferimento dell'attaccante Marko Lazetic all'Altach in prestito fino a fine stagione

Dopo l'ufficialità giunta dall'Altach, arriva anche il comunicato del Milan, che attraverso il suo siito ufficiale rende nota la partenza in prestito fino al termine della stagione in direzione Austria di Marko Lazetic, augurandogli il meglio per i prossimi mesi. Di seguito il corpo della nota.