Milan, prosegue alla grande il lavoro riabilitativo di Simon Kjaer (Foto)

Belle, bellissime notizie giungono da Milanello. Simon Kjaer, fermo per infortunio dai primi di dicembre a causa del grave infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Genoa, oggi ha lavorato sul campo. Una seduta individuale per il difensore danese, alle prese con un lavoro di riabilitazione dopo il lungo stop. Sicuramente non tornerà a disposizione di Stefano Pioli in questo finale di stagione, ma l'allenatore rossonero potrà contare sull'ex Atalanta già da quest'estate. Intanto il Milan, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato delle immagini che ritraggono il numero 24 alle prese con i suoi esercizi.