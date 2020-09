Milan, il lavoro di Pioli in vista dell’Europa League sta dando i giusti frutti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al netto degli uomini impegnati con le loro nazionali, Stefano Pioli sta continuando la marcia di avvicinamento all’appuntamento che vedrà impegnato il Milan nel primo turno preliminare di Europa League, giovedì 17 settembre contro lo Shamrock Rovers.

Pioli, attenzione allo Shamrock: è già in forma campionato

Fra allenamenti a Milanello e amichevoli, il tecnico rossonero sta cercando di far trovare la miglior forma possibile a tutti i suoi giocatori. Pioli e il suo staff hanno ancora 10 giorni di lavoro prima della partenza per l’Irlanda. Impegno questo da non sottovalutare, dato che il campionato irlandese è iniziato già da 10 giornate, e dunque, la condizione fisica dei nostri avversari sarà sicuramente più avanti.

Tra irlandesi e Milan c’è un abisso, ma …

Detto ciò, è chiaro che fra le due squadre a livello di tasso tecnico c’è un abisso, basti pensare che tutta la rosa dello Shamrock Rovers ha un valore di 2 milioni di euro. Nei prossimi allenamenti Pioli dovrà continuare a far crescere la condizione fisica di tutti gli effettivi, per arrivare all’appuntamento al meglio.

Pioli, l’obiettivo è ritrovare il miglior Ibrahimovic

Uno dei giocatori più indietro da questo punto di vista è Zlatan Ibrahimovic. I suoi giorni di ritardo rispetto ai compagni di squadra nel riprendere gli allenamenti, ora come ora, si sanno facendo sentire. In generale, la rosa, a parte qualcuno infortunato o che sta recuperando piano piano da problemi fisici, sta bene. I test amichevoli contro Novara (4-2) e Monza (4-1) hanno dato buone risposte ai preparatori atletici del Milan. I lavori in corso continuano per una squadra che dal post lockdown viaggia a ritmi da Champions.

