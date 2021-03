Milan, l’appello di Seedorf: “Stasera ricorda il tuo DNA europeo”

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha scritto un messaggio su Instagram in vista della gara di stasera contro il Manchester United

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha scritto un post su Instagram in vista di Milan-Manchester United di questa sera. L'olandese ha voluto caricare l'ambiente: "Pronto per vedere un’altra grande partita a San Siro. Quante battaglie tra Manchester United e Milan, abbiamo giocato contro degli avversari incredibili. Questa partita è stata speciale per me! Forza Milan, crederci sempre ricordandoci del nostro DNA Europeo fino alla fine" Seedorf ha inoltre pubblicato le immagini di Milan-Manchester United del 2007, terminata 3-0 a favore dei rossoneri.