Milan, Lanna: “Bennacer l’unico vero playmaker, è mancato tanto”

Milan, l’opinione di Lanna su Bennacer

Dopo più di un mese d'assenza, Ismael Bennacer è tornato a disposizione di Stefano Pioli per il match di Bologna. L'ex difensore Marco Lanna, ai microfoni di 'Sky Sport', ha spiegato perché l'algerino è una presenza fondamentale per i rossoneri: "A parte Bennacer il Milan non ha un playmaker vero, si sono adattati un po' tutti, il vero playmaker è lui. La sua presenza per mettere ordine al gioco del Milan è mancata tanto".