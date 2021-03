Milan, Lamberto Siega nuovo “Digital, Media & The Studios Director”

Milan, ecco la nuova nomina

AC Milan annuncia che dal 15 marzo 2021 Lamberto Siega ricoprirà il nuovo ruolo di “Digital, Media & The Studios Director” all’interno del dipartimento commerciale, a diretto riporto del Chief Revenue Office Casper Stylsvig.

Una nuova nomina per il manager classe ’77, dal 2018 al Milan, che si inserisce nel più ampio progetto strategico di trasformazione digitale del Club, a cui la società vuole imprimere un’ulteriore accelerazione dopo il recente annuncio del progetto “The Studios”.

In particolare, Lamberto Siega focalizzerà le attività sullo sviluppo digitale dell’area commerciale, sia nell’identificazione che nell’implementazione di progetti innovativi a supporto delle varie Business Unit, sia come diretta responsabilità sulla generazione di ricavi addizionali tramite contenuti e new media.

Fonte: acmilan.com

