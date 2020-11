Milan, la striscia positiva continua in Serie A: i numeri / News

Serie A, Milan: la striscia positiva continua

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima che il Lille facesse tornare il Milan sulla Terra, i rossoneri venivano da una striscia di 24 risultati utili consecutivi. Un filotto di vittorie e pareggi che si è arrestato in Europa League, ma che continua in Serie A. Il pareggio contro il Verona, agguantato dal colpo di testa di Zlatan Ibrahimovic nel finale, porta a 19 i risultati utili in campionato. Nel dettaglio, il Diavolo ha conquistato 14 vittorie e 5 pareggi: l’ultima sconfitta risale all’1-2 casalingo contro il Genoa dell’8 marzo 2020.

