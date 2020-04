Milan, la squadra rossonera è la più giovane della Serie A

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Elliott ha deciso da tempo di costruire un Milan di giovani che possano accrescere il valore patrimoniale della società. Da questo punto di vista non può lamentarsi, visto che, se consideriamo i giocatori delle formazioni titolari, il Milan ha una media di 24 anni e 360 giorni. Segue la Fiorentina con 25 anni e 166 giorni. Chiude la classifica la Juventus, con 29 anni e 118 giorni.

Considerando gli Under 21 la squadra rossonera in questa Serie A ne schiera cinque (meglio soltanto il Bologna, con sei): ovviamente Gianluigi Donnarumma (che ne ha compiuti 21 in corso d’opera), e poi Rafael Leao, Gabbia, Saelemaekers e Daniel Maldini. Se aggiungiamo gli under 23 rientrano anche Hernandez, Bennacer, Paquetà, Kessie e Calabria. Insomma, la base c’è, ma proprio per questo il Milan ha bisogno anche di esperienza. Intanto spunta una suggestione in attacco per il post Ibrahimovic, continua a leggere >>>

