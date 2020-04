Calciomercato Milan – Suggestione Cavani: sarà lui il post Ibrahimovic?

CALCIOMERCATO MILAN – Siamo dentro un momento storico molto particolare, in cui è davvero difficile fare previsioni, tuttavia il Milan avrà l’obbligo di ripartire e costruire il suo futuro non appena tutto sarà tornato alla normalità.

Una delle questioni da affrontare è sicuramente il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non sembra voler rinnovare il suo contratto con il Milan, e dunque il Milan dovrà per forza di cose cercare una punta centrale di livello, anche perchè sia Ante Rebic e sia Rafael Leao hanno dimostrato in questa stagione di esprimersi al meglio sulla fascia. Nelle ultime ore si parla insistentemente di Arkadiusz Milik, un attaccante che ha fatto ottime cose a Napoli al netto degli infortuni, ma il polacco non è certamente il nome che suscita l’entusiasmo dei tifosi.

Quale potrebbe essere dunque un centravanti in grado di dare un po’ di ottimismo al popolo rossonero? Andando a vedere i calciatori in scadenza nel giugno 2020 c’è anche Edinson Cavani. Classe 1987, l’attaccante non è certamente il profilo giovane voluto da Elliott, ma lo stesso Gazidis è consapevole di non poter puntare solo sui giovani per costruire una squadra in grado quantomeno di lottare per un posto in Champions League nella prossima stagione.

Cavani non è Ibrahimovic, ma ha sei anni in meno dello svedese e ha dimostrato di avere il gol nel sangue: in serie A con Palermo e Napoli ha segnato 112 gol in 213 presenze, mentre al Psg fino a questo momento ha segnato 138 reti in 200 gare disputate. Insomma, un calciatore che può ancora fare la differenza nel campionato italiano. L’ingaggio è un problema da superare, ma chissà che la voglia di tornare in Italia spinga l’uruguaiano ad abbassare le pretese economiche, soprattutto per il momento che il mondo sta vivendo per l’emergenza coronavirus. Vedremo cosa succederà, ma Cavani è sicuramente un nome che va tenuto in considerazione. Intanto il futuro di un difensore al Milan è sempre più in bilico, continua a leggere >>>

