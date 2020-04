Calciomercato Milan – Ultimatum Musacchio: se non gioca, va via

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come la seconda parte della stagione di Mateo Musacchio non sia stata foriera di buone notizie. Dopo l’arrivo, a gennaio, del danese Simon Kjaer e l’ascesa del giovane Matteo Gabbia, il difensore centrale argentino di passaporto spagnolo è scivolato nelle retrovie delle gerarchie del tecnico Stefano Pioli.

Certo, ha subito un infortunio al polpaccio che ne ha limitato il rendimento; quando, però, è tornato disponibile, la situazione che si è ritrovato non è stata quella che aveva lasciato a novembre-dicembre dello scorso anno solare. Motivo per cui ieri il suo agente, Marcelo Lombilla, abbia pubblicamente parlato di un Musacchio pieno di ‘incertezze’ ed alle prese con la ‘mancanza di fiducia’.

Dichiarazioni che, in pratica, sembrano essere l’anticamera di un ultimatum: o Musacchio tornerà a giocare titolare, così come era stato per un anno e mezzo, dopo l’addio di Leonardo Bonucci, al fianco del capitano Alessio Romagnoli, oppure l’ex River Plate e Villarreal comincerà a guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione. Anche perché il contratto di Musacchio, pagato nell’estate 2017 ben 18 milioni di euro, scadrà il 30 giugno 2021.

Per giunta, al momento, non sono giunti all’entourage del numero 22 segnali sulla possibilità che venga rinnovato. La scorsa estate, per lui, erano arrivate offerte dalla Spagna e dall’Inghilterra, respinte sia dal club sia dal giocatore. Probabilmente, stavolta, il Milan le prenderà in esame ed altrettanto farà Musacchio. Ma cosa comporterebbe, per il Milan, privarsi di Musacchio? QUI CIFRE ED IMPATTO A BILANCIO >>>

