Milan, ecco la ricetta Cardinale: sponsor, stadio, ricavi e potenza mediatica

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird da lui presieduto, punta a riportare il Diavolo in alto

Kenneth Malandrin

Con un comunicato ufficiale apparso sui canali telematici del Milan lo scorso 31 agosto, in casa rossonera è cominciata ufficialmente l'era RedBird. Il fondo presieduto da Gerry Cardinale ha infatti prelevato le azioni di maggioranza del club dalle mani del fondo Elliott. In questo pezzo, andremo a snocciolare quelli che saranno i punti salienti della strategia che il nuovo proprietario del Milan metterà in atto per puntare al massimo su tutti i fronti.

Il Milan punta al massimo: Cardinale sa già come si fa

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nell'ottica di un Diavolo che vuole essere protagonista e ad alto livello sotto ogni punto di vista, l'esperienza maturata dalle gestioni precedenti di RedBird potrà sicuramente aiutare.

A dimostrazione di ciò, i più di 20 miliardi di dollari di valore creati negli scorsi due decenni attraverso le proprietà sportive possedute dall'azienda di Cardinale; in particolare, nell'ultimo lustro RedBird ha investito in oltre 20 attività legate allo sport.

Oltre alle grandiose opere finanziarie e ''teoriche'', il fondo americano ha anche trionfato in campo; il campionato di Ligue 2 vinto con il Tolosa e le recenti vittorie del Liverpool (club in cui RedBird investe attraverso delle quote in Fenway Sports Group) testimoniano la bontà del lavoro delle squadre prese in gestione dal fondo di Cardinale. Come primo passo verso la grandezza, il Milan può ''accontentarsi'', tra le altre, della più che celebre collaborazione con i New York Yankees; senza dubbio, questa mossa genererà valore ed occasioni per il Diavolo.

Il Corriere della Sera sottolinea invece di come RedBird andrà avanti con la strategia innestata nel club da Elliott; si cercherà infatti di ottenere i massimi risultati sportivi senza trascurare la sostenibilità finanziaria. Indubbiamente, le questioni relative al nuovo stadio e ai rinnovi di contratto (quello di Leao su tutti), rappresentano le sfide più importanti che Cardinale dovrà affrontare nel futuro prossimo.

In conclusione, Gerry Cardinale e RedBird cercheranno attraverso le loro competenze pregresse di riportare il Milan nell'élite del calcio europeo. A dimostrazione di questa volontà, le illustrissime collaborazioni già instaurate con i New York Yankees e con Main Street Advisors tra gli altri. L'esposizione mediatica e i vantaggi finanziari che questi accordi porteranno, permetteranno al Milan di crescere sia in campo che fuori. Questa evoluzione verrà certamente accompagnata dagli sviluppi riguardanti la questione stadio e quella relativa ai rinnovi di contratto. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>