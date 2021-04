Milan, la quota Champions League è 75: mancano 15 punti in 9 partite

Il Milan punta la Champions League e servono 75 punti, ovvero 15 in 9 partite. Bisogna alzare la media e ci sono 3 scontri diretti.

Stefano Bressi

Un anno perfetto per il Milan, ma a cavallo di due stagioni. Questo rischia di rendere quasi inutile tutto ciò che è stato fatto. Come salvare la situazione? Qualificandosi in Champions League. Le inseguitrici spingono, ma il Milan è ancora secondo a nove giornate dalla fine, con 4 punti di vantaggio sul quinto posto. Più volte nel corso della stagione Stefano Pioli ha sottolineato come i complimenti ricevuti potrebbero essere inutili senza una qualificazione a fine stagione. Il Milan adesso deve ricominciare a fare sul serio in questo finale di stagione e l'obiettivo è diventato chiaro.

Secondo Pioli serviranno almeno 75 punti per qualificarsi in Champions League, ma forse anche qualcosina in più. Quella la quota Champions. Ciò significa che il Milan, attualmente a 60 punti, dovrebbe farne 15 in 9 partite. Un'impresa tutt'altro che impossibile, ma occhio ai tre scontri diretti che ci sono ancora da giocare, che potrebbero alzare ulteriormente la quota.

Il Milan però quest'anno è a due volti. Se i rossoneri tornassero a essere quelli della prima metà della stagione, allora almeno il quarto posto sarebbe davvero scontato. Il problema, scrive la Gazzetta, è che nel corso del 2021 il Milan ha rallentato parecchio. Nelle ultime 8 partite sono solo 11 i punti conquistati. Ovvero, con questa media, i 75 punti non si raggiungerebbero. Bisogna tornare a macinare punti, come nelle 9 partite precedenti, quando i punti conquistati erano stati 21, che porterebbero il Diavolo addirittura a 81. Potrebbe anche bastare rifare lo stesso cammino dell'andata, con 17 punti nelle ultime nove, che porterebbe il Milan a quota 77. Per fare i 15 punti immaginati da Pioli basterebbe che il Milan vincesse tutte le sfide in trasferta, dove i rossoneri sono praticamente imbattibili, al contrario che in casa (dove la vittoria manca da sei partite). Il problema è che tre dei cinque match in trasferta saranno scontri diretti: con Lazio prima, Juventus poi e l'Atalanta all'ultima.

Anche per questo motivo è fondamentale che il Milan si sblocchi in casa, così da spalmare i punti da totalizzare. Dopo il Parma, in trasferta, ci saranno Genoa e Sassuolo entrambe a San Siro. Ovviamente obiettivo bottino pieno, ma ipotizzando 7 punti ne servirebbero altri 8 in 6 partite. Mancherebbero il Benevento, il Torino e il Cagliari, oltre agli scontri diretti. La classifica dice anche che tutte le squadre contro cui giocherà il Milan saranno in lotta per un posto in Europa o per salvarsi, tranne Sassuolo e Benevento. Insomma, non è il caso di fare tabelle. Bisogna scendere in campo e dare tutto, partita dopo partita. Intanto un obiettivo di calciomercato del Milan si avvicina a una squadra di Premier League >>>