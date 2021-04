Calciomercato Milan – Un obiettivo dei rossoneri verso la Premier League

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Un obiettivo di mercato del Milan pare essere vicino al suo trasferimento in Premier League

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese 'Star', un obiettivo di mercato del Milan potrebbe approdare in Premier League nella prossima sessione di trasferimenti. Il calciatore in questione è Patson Daka, attaccante in forza al Red Bull Salisburgo, sul quale è forte l'interesse da parte del Liverpool, Arsenal, Manchester United ed Everton. Il calciatore zambiano piace alla società rossonera in quanto si tratta di un classe '98 e può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. I suoi numeri sono impressionanti. Solamente durante questa stagione, nel campionato austriaco ha segnato 27 gol in 29 presenze. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma molto probabilmente la società austriaca chiederà molto di più per cedere il suo gioiellino. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.