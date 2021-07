Milan, la Puma svela la seconda maglia: ecco l’immagine sul sito (FOTO)

Dopo diverse indiscrezioni emerse nei giorni scorsi la Puma, sponsor tecnico rossonero, ha svelato la seconda maglia del Milan

Come accade ogni anno, alla fine di ogni stagione, si attende con ansia l'uscita della nuova maglia. Il Milan, negli ultimi anni, ha sempre svelato la prima maglia, ovvero quella rossonera, in occasione dell'ultima di campionato a San Siro. Per quanto riguarda la seconda maglia, invece, sono emerse tantissime indiscrezioni nei giorni scorsi. A quanto pare però l'attesa è finita. La Puma, sponsor tecnico del Diavolo, ha infatti svelato la tanto attesa casacca bianca del Diavolo. L'immagine è già disponibile sul sito ufficiale del brand. Ecco la foto. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali finalmente ufficiale, offerta del Milan per Isco