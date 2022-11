Milan, la Primavera Femminile stupisce: affamata e ambiziosa

Con la Lazio vittoria e primato prima del Derby per il Milan Femminile Primavera ieri. Le parole di Mister Cori e Cesarini alla fine.

Stefano Bressi

Affamata e ambiziosa, nel weekend che l'ha riportata in vetta alla classifica (a pari merito con la Roma a quota 16 punti) dopo la quinta vittoria in sei giornate di campionato. Dopo il netto 3-0 alla Lazio, la Primavera Femminile si è raccolta in panchina per un'analisi a caldo di Mister Corti, il quale ha indicato la via: "Abbiamo fatto vedere delle belle cose, ma possiamo e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti come la voglia di riconquistare il pallone e la velocità delle giocate per essere una squadra più completa e pronta quando affronteremo gare più complicate".

Come il Derby, prossimo appuntamento in calendario. Ci sarà tempo per prepararlo e giocarlo, anche se un pochino se ci si pensa già: "Cercheremo di scendere in campo sereni e di proporre un buon calcio". Che è poi la filosofia delle rossonere. Domenica il gruppo ha dimostrato nuovamente di essere forte e consapevole, con idee precise: un 4-2-3-1 dinamico, palla a terra, manovra molto spesso che passa dalla regia in mediana per poi svilupparsi sulle fasce. Fasce, una delle principali armi a disposizione.

Paola Zanini, terzino sinistro, ha realizzato una doppietta sugli sviluppi di calci piazzati. Erin Maria Cesarini, ala della stessa catena, ha fornito l'assist per il primo gol. Così come da Elisa Crevacore, terzino destro, ha servito la terza rete di Avallone. E Monica Renzotti ha viaggiato su ambedue le corsie in costante proiezione offensiva. Proprio Cesarini, ex laziale, ha sottolineato: "Conosco le mie potenzialità e non sono felicissima della mia prova". A proposito di fame e ambizione.

Aggiungendo: "La mia avventura al Milan procede in modo fantastico, l'ambiente è davvero incredibile. Finora la nostra stagione sta andando più che bene". Vero, e per saziare ancora un gruppo unito e di qualità quale avversario migliore dell'Inter, a -1 e in lotta per il vertice in un Derby atteso e importante.

Fonte: acmilan.com