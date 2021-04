Milan, la panchina incide pochissimo: ecco il dato sui gol delle riserve

In situazioni di difficoltà la panchina fatica a risultare decisiva per il Milan. Ecco il dato sui gol dei subentrati a gara in corso

Renato Panno

Per una squadra di calcio, oltre ad avere un undici titolare di primo livello, è importantissimo poter tirare fuori dal cilindro anche qualche asso nella manica dalla panchina. Proprio quest'ultimo aspetto è mancato particolarmente al Diavolo, che ha sempre faticato a trovare gol dai suoi subentrati. I numeri sono quasi impietosi e distribuiti così: 4 gol totali con Jens Petter Hauge (2), Rafael Leao e Samu Castillejo. Considerando che la squadra di Pioli ha segnato 57 gol in Serie A, la percentuale calcolata è di poco superiore al 7%. Davvero troppo poco. Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.