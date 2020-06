Milan, la missione di Pioli: obiettivo Europa con l’ombra Rangnick

MILAN NEWS – Come viene riportato da gazzetta.it, il compito che spetta a Stefano Pioli è molto complicato. L’obiettivo è quello di qualificarsi in Europa League e di conquistare la Coppa Italia, ma entrambe le missioni sono tutt’altro che facili: in primis per la sosta forzata di tre mesi, ma anche per la classifica (il Napoli, che ha organico superiore, ha al momento 3 punti di vantaggio) e per il fatto che contro la Juventus in Coppa Italia (1-1 a San Siro) il tecnico dovrà fare meno di Theo Hernandez, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic.

In più, c’è da sottolineare il momento di grande incertezza si sta respirando al Milan. L’ombra di Ralf Rangnick, infatti, è sempre più grande, visto che è stato scelto da diverso tempo per essere il nuovo allenatore rossonero nella prossima stagione. Il club ha ammesso i contatti, il tedesco ha parlato spesso di Milan, ma intanto Pioli deve cercare di ottenere risultati. A tal proposito ci sono le dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni: “Pioli? Le scelte di management le fa Gazidis e io non so nemmeno quando parla con altri potenziali candidati”. Questa sembra essere un’ulteriore ammissione, non certamente una smentita.

Insomma, questo è il contesto in cui Pioli deve lavorare. Il rischio di apparire delegittimato davanti allo spogliatoio è molto concreto, così come quello di non riuscire nella maniera migliore il proprio lavoro, ma è anche vero che l’allenatore ha sempre dimostrato di essere una persona molto equilibrata. E’ molto bravo a farsi scivolare le cose addosso e soprattutto a tenere un ottimo rapporto con lo spogliatoio. In attesa dell’incontro tra Rangnick e Gordon Singer a Londra, Pioli cercherà di raggiungere un nuovo obiettivo: dare serenità (e l’Europa) a questo Milan. INTANTO ECCO L’OBIETTIVO PER L’ATTACCO, CONTINUA A LEGGERE >>>