Milan, la lettera di Gazidis: “Avanti con la Superlega” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha inviato una lettera agli sponsor in merito alla nascita della Superlega

Salvatore Cantone

Arriva la risposta di Ivan Gazidis. delegato del Milan, dopo le tante polemiche sulla nascita della Superlega, ha inviato una lettera agli sponsor del club rossonero. Ecco la lettera riportata da calcioefinanza.it: "Caro partner, come parte importante della famiglia Milan, volevo scriverti in merito all’annuncio di ieri sera (l’altro ieri, ndr) sul futuro del calcio europeo. Il Milan è lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la Superlega. L’obiettivo è creare un formato in cui le migliori squadre si sfidino più regolarmente, migliorando la qualità e l’intensità complessive del calcio europeo. Siamo fiduciosi che questa nuova competizione a 20 squadre catturerà l’immaginazione di miliardi di tifosi di calcio in tutto il mondo e rappresenterà l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del gioco del calcio".

"L’industria del calcio, come molte altre, ha recentemente attraversato un periodo di significativa instabilità e difficoltà finanziarie, accelerate dalla pandemia globale del Covid-19 - prosegue Gazidis -. La Superlega fornirà valore e supporto all’intera piramide del calcio con maggiori risorse finanziarie, aumentando in modo significativo i pagamenti di solidarietà alle leghe nazionali e al calcio di base e la creazione di un campionato femminile corrispondente, che rappresenterà un passo in avanti trasformativo per il calcio femminile"

"Contemporaneamente all’impegno per la creazione di questo nuovo torneo europeo – prosegue ancora la lettera di Gazidis –, i club fondatori si stanno anche impegnando a lungo termine per i loro campionati nazionali. La Serie A rimarrà la competizione del fine settimana più importante e importante in Italia e il Milan è orgoglioso di rimanere una parte importante del tessuto del calcio italiano. I club non vedono l’ora di tenere discussioni con la FIFA e la UEFA e tutte le altre istituzioni calcistiche per lavorare insieme in partnership per fornire una struttura che sarà vantaggiosa per il calcio nel suo insieme".

"Questo è un momento emozionante per il Club, per voi come nostri partner e per il calcio europeo. Non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme a te e ti terremo aggiornato sugli sviluppi man mano che il progetto avanza. Non esitare a metterti in contatto con il nostro team in caso di domande", conclude Gazidis. A proposito di Superlega, ne ha parlato anche l'avvocato Grassani nella nostra esclusiva.