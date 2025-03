Milan, la Germania ignora Thiaw e lui pensa al cambio di nazionale

E ancora una volta, Malick Thiaw non è stato convocato dalla Germania . Il difensore tedesco non è stato convocato dal ct Julian Nagelsmann per il doppio impegno di Nations League contro l' Italia di Luciano Spalletti , nonostante alcune recenti dichiarazioni in cui affermava che "Thiaw è un giocatore molto giovane e talentuoso".

Milan, Thiaw cambia Nazionale? Due opzioni oltre alla Germania

Questa, però, non è la prima esclusione per Malick Thiaw. Il classe 2001 conta appena tre presenze con la maglia della Germania, maggiore, ma in gare non ufficiali. La delusione, dunque, è una conseguenza naturale soprattutto dopo le convincenti prestazioni con il Milan. Come riportato da Calciomercato.com, Thiaw starebbe pensando anche a un clamoroso cambio di nazionale. Il difensore rossonero può vantare una duplice scelta e rispondere alla possibile chiamata del Senegal, paese d'origine del padre, o la Finlandia, paese d'origine della madre.