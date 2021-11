Milan, la Fiorentina perde anche Nastasic: polpaccio KO

La Fiorentina rischia di arrivare al match contro il Milan con un solo centrale a disposizione. Si è fermato anche Nastasic.

Non arrivano belle notizie in casa Fiorentina in vista della partita col Milan che ci sarà al rientro dalla sosta. I viola sono già privi dei due difensori centrali titolari, squalificati entrambi. Dal ritiro della nazionale serba, però, arriva un'altra brutta notizia: si è fermato anche Matija Nastasic, classe 1993. Il difensore ha rimediato un problema al polpaccio, che lo ha costretto a lasciare il ritiro e tornare alla base. Così, la Fiorentina rischia di arrivare al match contro i rossoneri con una vera emergenza in attacco e un solo giocatore a disposizione in quel ruolo. Ovviamente il Milan dovrà essere bravo a sfruttare questa situazione.