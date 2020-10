Milan, la dirigenza vuole blindare Donnarumma: sarà il capitano del futuro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stando a quanto scritto da Tuttosport, il Milan ha in testa di rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, non solo perché vuole blindare la sua porta, ma anche perché vede nel giocatore un simbolo della squadra.

Donnarumma con il passare del tempo, può diventare il capitano del Milan. Questa è l’idea della dirigenza rossonera. Al giorno d’oggi le bandiere nel mondo del calcio, non esistono più. Il Diavolo però vorrebbe far diventare tale Donnarumma. Il contratto è in scadenza del giugno 2021, ma se le cose dovessero continuare ad andare bene il rinnovo non tarderebbe ad arrivare, nonostante le alte pretese economiche di Mino Raiola, agente del giocatore.

