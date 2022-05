Milan, la difesa è la vera forza: solo 8 gol incassati nel 2022

La difesa è il valore aggiunto del Milan: solo otto gol incassati nel 2022. Maignan, Kalulu e Tomori stanno facendo una grande stagione

Il miglior attacco è la difesa . Il Corriere dello Sport si sofferma sul Milan e sulla grande difesa della squadra di Stefano Pioli . E' più giusto parlare di fase difensiva, perchè il tutto parte degli attaccanti, poi i centrocampisti e infine i difensori. In 29 partite da titolare Maignan ha tenuto la porta imbattuta per 15 turni con una percentuale di parate del 78,72%.

Uno degli attori principali è appunto Mike Maignan, che viene considerato dalla società un giocatore che non ha prezzo. E' incredibile come il francese si sia inserito in squadra, sostituendo alla grande uno come GianluigiDonnarumma. Grandi meriti anche per Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. I numeri sono incredibili: solo 8 gol presi nel 2022. Meglio ha fatto solo il Liverpool con 6.