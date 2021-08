Milan, la Curva Sud a Milanello sabato 28 per supportare la squadra

La Curva Sud del Milan ha comunicato che si ritroverà sabato 28 agosto a Milanello, alla vigilia della prima gara casalinga della stagione.

Inizia la nuova stagione del Milan e stavolta la Curva Sud potrà davvero stare vicina alla squadra. Gli stadi hanno riaperto e quindi torneranno i tifosi sugli spalti. Già lunedì sera per la prima giornata i milanisti si faranno sentire sicuramente, ma ciononostante sabato 28 agosto la Curva Sud sarà a Milanello per caricare la squadra prima dell'esordio casalingo della stagione, che sarà il giorno successivo. Domenica 29, infatti, si giocherà a San Siro la seconda giornata di campionato, contro il Cagliari. Lunedì, invece, si parte in trasferta con la Sampdoria.

Il comunicato della Curva è il seguente: "Finalmente si riparte e come da migliore auspicio riprenderemo a sostenere i nostri colori come più ci piace e come meglio ci riesce, ovvero allo stadio. Come promesso a inizio luglio, andremo a Milanello a salutare i ragazzi in vista della nuova stagione. L'invito è rivolto a tutto il popolo rossonero, ci vediamo sabato 28 agosto a partire dalle ore 9.30 con l'entusiasmo e la voglia di sempre, per caricare la squadra in vista di una nuova stagione che finalmente ci vede tornare nell'Europa che conta! Sempre con il Milan nel cuore!"