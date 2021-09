Milan, la crescita di Tonali è esponenziale: i numeri lo dimostrano

La crescita di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è esponenziale: lo dimostrano i numeri riportati dalla Gazzetta dello Sport

Sandro Tonali ormai è un punto fermo del Milan. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Il centrocampista, dopo una prima stagione difficile, ha conquistato tutti. In primis Stefano Pioli, che non può farne più a meno: lo ha sempre schierato titolare nelle partite di campionato fin qui disputate.