Milan, la crescita di Saelemaekers: il suo valore è triplicato | News

Ultime Notizie Milan News: la crescita di Saelemaekers

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla crescita di Alexis Saelemaekers. Arrivato al Milan nel gennaio scorso, è diventato in poco tempo un titolare a tutti gli effetti del Milan. Inizialmente Pioli l’ha utilizzato come terzino, ma poi l’ha trasformato in ala a tutti gli effetti.

A Benevento Saelemakers non ci sarà, ma il belga spera di recuperare per la partita contro la Juventus, anche se non sarà facile. La cosa certa, invece, è che Saelemaekers è stato l’ennesimo acquisto azzeccato da parte del Milan: il suo valore, a fronte dei 7 milioni pagati un anno fa, ora è triplicato. Per la soddisfazione di Gazidis. Calciomercato Milan: vice Ibrahimovic, è duello con il Psg. VAI ALLA NOTIZIA>>>